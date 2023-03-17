Пострадавшая из-за падения снега с крыши 3-летняя девочка вернулась в Можгу

Девочка продолжит наблюдаться у педиатра в Можге. Фото: прокуратура Удмуртии

Сегодня, 17 марта ребенок, который попал под сход снега с крыши беседки в Можге вернется домой. Об этом сообщает председатель регионального правительства Эльвира Пинчук.

Напомним, 10 марта малышка пострадала из-за снега, сошедшего с крыши в банном комплексе. Сначала девочку доставили в местную больницу с множественными травмами, а затем эвакуировали в РДКБ в Ижевске. Прокуратура возбудила уголовное дело.

Сейчас состояние девочки вернулось в норму. Дома она продолжит наблюдаться у педиатра.

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