В Удмуртии грузоподъемность ледовой переправы через Каму снижена

Грузоподъемность ледовой переправы через Каму снижена
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
В Удмуртии на одной из ледовых переправ через реку Каму снизили грузоподъемность до 6 тонн. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Изменения коснулись переправы в направлении поселок Борок – Сарапул.
Связано это с погодными условиями.
Сотрудники МЧС предупреждают, что выезжать на лед вне специально оборудованных переправ запрещено. На льду не исключено образование трещин. Будьте внимательны!
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