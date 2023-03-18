В Удмуртии грузоподъемность ледовой переправы через Каму снижена

Грузоподъемность ледовой переправы через Каму снижена Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В Удмуртии на одной из ледовых переправ через реку Каму снизили грузоподъемность до 6 тонн. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Изменения коснулись переправы в направлении поселок Борок – Сарапул.

Связано это с погодными условиями.

Сотрудники МЧС предупреждают, что выезжать на лед вне специально оборудованных переправ запрещено. На льду не исключено образование трещин. Будьте внимательны!

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пассажиры рейса Ижевск – Сочи приземлились в аэропорту Махачкалы

Службу благоустройства Ижевска оштрафовали за плохие дороги в Первомайском районе

После зимнего периода в парке «Тишино» в Ижевске продолжились работы по благоустройству