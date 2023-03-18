Нутрициолог о том, какие продукты нужны для борьбы со стрессом

Даешь стрессу бой! Фото: Архив КП

Специалисты уверяют, что в борьбе со стрессом помогают некоторые продукты. Об этом в беседе с RT рассказала нутрициолог Елена Свиридова.

Среди важных продуктов при стрессе и переутомлении есть салат, белокочанная капуста и брокколи, щавель.

«Витамины и антиоксиданты, содержащиеся в этих овощах, помогают организму восстановиться после стресса. Важную роль здесь играет калий: он оказывает положительное влияние на нервную систему и снимает стресс. Уже доказано, что зеленые овощи повышают стрессоустойчивость и очищают организм от токсинов», - подчеркнула нутрициолог.

В злаках есть витамин В, который необходим для поддержания сил и энергии. Именно они повышают работоспособность.

«Ешьте несколько апельсинов или лимонов в день. Тогда про стрессы можно будет забыть», - советует эксперт.

Есть еще один продукт, который помогает успокоить нервную систему. Это сельдерей с его полезными фитоэлементами. Его можно добавлять в салат или делать из него сок

«Морковь, тыква и оранжевые кабачки богаты витамином А и бета-каротином. Они укрепляют сосуды и улучшают круговорот крови в мозге, благодаря чему проще думается. Кроме того, они поднимают настроение и снимают напряжение», - сообщила нутрициолог.

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