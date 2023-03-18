Глава Удмуртии назвал самые проблемные дороги в Ижевске

Асфальт будто тает в Ижевске Фото: Архив КП

Глава Удмуртии Александр Бречалов обозначил самые проблемные дороги в Ижевске. О них он написал пост в своем телеграм-канале.

В список попали перекресток улиц Орджоникидзе и Ленина, набережная, проезд Копровый. Именно по проблемам на этих дорогам больше всего обращений от жителей города.

По словам главы региона, пока не начат полноценный ремонт рабочие выходят на ямочный.

«Наша зима никогда не проходит для дорог бесследно. Поручение зампреду правительства республики Игорю Асабину, министру транспорта Алексею Горбачеву, главам городов и районов – составить списки самых критичных точек, если потребуется – объехать лично», – подчеркнул Бречалов.

Глава рассказал и о том, что сейчас в городе и республике уже делается для решения многочисленных проблем с дорогами. Так, запущен асфальтобетонный завод в Малой Пурге, который работает на ремонт региональных дорог. Следующим запустят Игринский завод.

Уже идет ремонт холодным асфальтом дорог Ижевск-Сарапул и Ижевск-Воткинск.

«На АБЗ в Ижевске заработали 2 установки, каждая выпускает по 3 тонны литого асфальта в сутки. Кроме того, у подрядчиков работают 7 рециклеров – это еще 8-10 тонн литого асфальта за смену. Все они идут на столичные дороги», - уточнил глава республики.

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