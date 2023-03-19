Кандидат медицинских наук о том, как негативные эмоции могут стать причиной болезней

Стресс может перерасти в хроническую форму Фото: Мария Бакланова

Специалисты уверяют, что накопленный внутри себя стресс может вызвать ряд болезней. Об этом в беседе с RT рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«Неправильно реализованный стресс человек переживает внутри себя. Возникает перегрузка центральной нервной системы. Появляются бессонница, всевозможные нарушения в питании, нарушения ритма дня и отдыха», — сказал эксперт.

Но такие последствия лишь малая часть. Кроме перечисленных недомоганий, у человека может развиться язва двенадцатиперстной кишки или желудка, развитие ишемии, нарушится мозговое кровообращение.

Ну, а «вишенкой на торте» станет хронический стресс или усталость, ухудшится память и появится боль в мышцах.

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