26 случаев мышиной лихорадки зарегистрировали в Удмуртии за два месяца 2023 года

Болезнь переносят грынуны Фото: Амир Закиров

В Удмуртии за январь и февраль 2023 зарегистрировали 26 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

Это выше показателя прошлого года за аналогичный период, но ниже среднемноголетних значений.

Больше всего случаев в Шарканском районе (5), а также Сюмсинском (2), Игринском (4), Воткинске (3) и Сарапуле (2). Болезнь регистрировали на 11 территориях шести районов и в пяти городах.

Показатель заболеваемости среди сельских жителей выше, чем среди городских. При этом эпидочаги не зарегестрированы.

Количество случаев ГЛПС может вырасти с приходом весны, началом дачного сезона и с миграцией мышей. Животные выделяют вирус со слюной и отходами жизнедеятельности. Он особенно устойчив при низких температурахи оседает на продуктах. Чтобы защититься, соблюдайте следующие меры: – проводите влажную уборку в дачных домиках;

– используйте перчатки и маску во время уборки;

– не употреблять еду, испорченную грызунами;

– пить либо кипяченую, либо бутилированную воду;

– постирать постельное белье и помыть посуду дезинфицирующим средством перед началом сезона;

– не прикасаться к грызунам без перчаток и рукавиц, даже если они мертвы.

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