План благоустройства пруда на улице Кирзаводской представили в Ижевске

Так будет выглядеть территория пруда у Кирзаводской. Фото: /vk.com/faiz1969
В Ижевске представили план-макет благоустройства территории пруда по улице Кирзаводской. Фотографии выложил на своей странице Фаиз Хазрат Мухамедшин.
Благоустроить участок планируется с помощью администрации Ленинского района, предпринимателей, прихожан и местных жителей.
В первую очередь планируется очистить пруд. Затем – облагородить территорию, поставить детские площадки и оборудовать места отдыха для жителей.
Для дальнейшей работы требуется разработать план-проект и рассчитать смету.
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