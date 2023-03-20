Автосалон «Москвич» открылся на улице Карла Маркса в Ижевске

Ранее в этом здании располагался дилерский центр Audi Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске на улице Карла Маркса открылся автосалон «Москвич». Об этом «Комсомолке» сообщили читатели.

3 марта продажа автомобилей стартовала в 23 городах страны, в том числе в Ижевске, а также у наших соседей – в Уфе, Екатеринбурге и Набережных Челнах. Сейчас в автосалонах можно купить модели «Москвич-3» и «Москвич-3е». Цены варьируются от 1,9 млн до 3,5 млн рублей.

Также в этом здании располагается дилерский центр Renault.

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