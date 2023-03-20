27-летний мужчина из Глазова насмерть сбил двухлетнего мальчика на пешеходном переходе

Водитель скрылся с места ДТП. Фото: МВД по Удмуртии
19 марта, примерно в 20:50, на перекрестке улиц Барышникова-Драгунова в Глазове произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Женщина переходила проезжую часть и везла на санках 2-летнего сына, которого и сбил водитель неустановленного автомобиля. Малыша доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти. Мать мальчика не пострадала.
Мама перевозила сына на санках. Фото: МВД по Удмуртии
Сразу после ДТП водитель скрылся с места происшествия. Позднее полицейские его нашли и задержали. Виновником оказался 27-летний местный житель. В ведомстве отметили, что ранее автовладельца неоднократно лишали прав за нетрезвое вождение. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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