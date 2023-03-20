Трех мужчин из Удмуртии подозревают в краже труб на сумму более 2 млн рублей

Фото: МВД по Удмуртии

В Якшур-Бодьинском районе по подозрению в краже задержали трех местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Один из них работал в ресурсодобывающей компании, второй принимал металл в пункте, а их третий товарищ управлял грузовиком. По версии следствия, сговорившись, они вывезли с территории компании металлические трубы общей стоимостью 2 миллиона рублей.

Похищенное они сбыть не успели, их уже задержали и по факту кражи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Подозреваемым грозит до 10 лет в колонии.

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