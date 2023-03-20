Въезд на парковку Администрации Ижевска ограничат с 21 марта по 25 апреля

Ограничения снимут 20 апреля Фото: Диля Ахмадишина

С 21 марта в Ижевске начнется подготовка к предстоящему параду, который пройдет в День Победы на главной площади столицы Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Репетиции будут проходить недалеко от здания администрации муниципалитета из-за чего ограничат въезд на парковку:

по вторникам и четвергам с 22:00 до 00:00. Ограничения снимут 25 апреля.

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