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НовостиОбщество20 марта 2023 10:13

Въезд на парковку Администрации Ижевска ограничат с 21 марта по 25 апреля

Начинаются репетиции к 9 мая
Софья Кель
Ограничения снимут 20 апреля

Ограничения снимут 20 апреля

Фото: Диля Ахмадишина

С 21 марта в Ижевске начнется подготовка к предстоящему параду, который пройдет в День Победы на главной площади столицы Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Репетиции будут проходить недалеко от здания администрации муниципалитета из-за чего ограничат въезд на парковку:

по вторникам и четвергам с 22:00 до 00:00. Ограничения снимут 25 апреля.

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