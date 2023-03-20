Гороскоп на день: 21 марта Львам пора внести в свой гардероб яркие краски, а Близнецам выработать полезную привычку

Большие достижения начинаются с маленьких шажков Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска рассказала, что ждет каждый знак зодиака во вторник, 21 марта.

ОВЕН

Если вы давно задумывались завести домашнего любимца, сейчас самое время для воплощения мечты в реальность. И не важно, пушистый он будет или не очень.

ТЕЛЕЦ

Устройте для себя вечер танцев. Не нужно никуда ходить, просто включите погромче любимую музыку и отдайтесь эмоциям.

БЛИЗНЕЦЫ

Выработайте полезную привычку. Это может быть как контрастный душ по утрам, пробежка до работы или же 20 минут чтения перед сном.

РАК

Вашим отношениям с партнером пора дать эмоциональную встряску. Проведите этот день вместе за необычным занятием, которым никогда раньше не занимались.

ЛЕВ

Уже весна, а вы до сих пор ходите в одежде темных тонов? Пора это исправлять. Отправляйтесь на шопинг и прикупите себе ярких платьев, рубашек или футболок.

ДЕВА

Хватит лечить себя от несуществующих болезней. Все, что вам сейчас необходимо для стабильного самочувствия, – свежий воздух и длительные прогулки.

ВЕСЫ

Не идите на поводу у своих эмоций. Резко сказанное слово может стать причиной конфликта. Поэтому держите себя в руках.

СКОРПИОН

В этот день мир как будто начнет крутиться вокруг вас. Вы станете магнитом для притяжения всего хорошего.

СТРЕЛЕЦ

Впереди вас ждет новый жизненный этап, который будет тесно связан с отношениями. Начните обращать внимание на знаки от вашего партнера

КОЗЕРОГ

Попробуйте простить всех обидчиков, которые причиняли вам боль. Этот шаг станет мощным рывком в вашей жизни.

ВОДОЛЕЙ

Неделя только началась, а вы уже успели вымотаться. Дайте себе возможность отдышаться, по-другому взглянуть на ситуацию и продолжайте свой путь.

РЫБЫ

Задумайтесь о приобретении недвижимости. Дом или машина станут отличным вариантом для старта.

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