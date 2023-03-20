17 млн налогов взыскали с предпринимательницы из Удмуртии

Женщина занималась махинациями более 2 лет
Фото: Константин ИВШИН
Директор и учредитель «ТК Форсаж» задолжала более 17 млн рублей по выплате налогов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
С января 2017 по март 2019 года в налоговые декларации организации вносились ложные сведения. Прокуратура проверила компанию на соблюдение законодательства о налогообложении, выявила нарушения и передала информацию в суд.
С директора взыскали задолженность. Отметим, что ранее женщина уже была судима за уклонение от уплаты налогов в Набережных Челнах.
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