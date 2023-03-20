Погода на неделю в Ижевске: +7 градусов и дожди

Возможны ночные перепады температур Фото: Мария Бакланова

Предпоследняя неделя марта в Удмуртии будет теплой, но синоптики предупреждают об осадках в течение всей недели. По большей части будет пасмурно, так что солнышко мы увидим не часто. Но не будем унывать! «Комсомолка» расскажет подробнее о погоде на каждый день.

Сегодня, в понедельник, 20 марта, по прогнозам синоптиков, в Ижевске днем ожидается от +1°С до +3°С. Впрочем, к ночи похолодает до 0°С.

Во вторник, 21 марта, по данным Росгидрометцентра, в столице Удмуртии будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура днем сохранится в пределах +5°С, ночью до +2°С. Ветер южный 4 м/с.

В среду, 22 марта, в Ижевске сохранится облачная погода. Росгидрометцентр прогнозирует один из самых теплых дней на неделе – до +7°С и небольшие осадки. Сервис Яндекс.Погода не столь оптимистичен. По его данным, температура составит не выше +4°С. Ветер западный около 5 м/с.

В четверг, 23 марта,по данным сервиса Яндекс.Погода и Росгидрометцентра, наконец-то будет без осадков. Днем столбик термометра вернется к отметке +7°С, а ночью останется в пределах +3 …+4°С. Ветер юго-западный 3-4 м/с.

В пятницу, 24 марта, в Ижевске на весь день зарядят дожди. Температура воздуха днем составит +6°С, ночью похолодает до +2°С.

В субботу, 25 марта, по данным Росгидрометцентра и сервиса Яндекс.Погода, дожди усилятся и станет немного прохладнее. Так, синоптики прогнозируют, что днем температура не поднимется выше +5°С, а ночью выше +3°С.

В воскресенье, 26 марта, пасмурная погода и осадки в виде дождя сохранятся. Зато, обещают синоптики, вернется тепло – воздух днем прогреется до +7°С. Яндекс.Погода же говорит о небольшом похолодании до +3 °С с сохранением такого температурного показателя и ночью. Ветер юго-западный 3-5 м/с.

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