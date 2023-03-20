Грузоподъемность ледовой переправы через Каму в Удмуртии снизили до 3,5 тонн

Лед становится все тоньше. Фото: @mchsUR
20 марта в 16:00 грузоподъемность ледовой переправы сообщением Борок-Сарапул снизили с 6 до 3,5 тонн. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
Жителей региона просят не выезжать на лед вне оборудованных переправ из-за опасности образования трещин. Это связано с весенним потеплением.
Напомним, ранее «Комсомолка» делилась прогнозом погоды на эту неделю.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Автосалон «Москвич» открылся на улице Карла Маркса в Ижевске
Репетиции Парада Победы начнутся 21 марта в Ижевске
Погода на неделю в Ижевске: +7 градусов и дожди