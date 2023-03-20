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НовостиОбщество20 марта 2023 12:19

Грузоподъемность ледовой переправы через Каму в Удмуртии снизили до 3,5 тонн

Жителей просят быть аккуратнее
Софья Кель
Лед становится все тоньше. Фото: @mchsUR

Лед становится все тоньше. Фото: @mchsUR

20 марта в 16:00 грузоподъемность ледовой переправы сообщением Борок-Сарапул снизили с 6 до 3,5 тонн. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Жителей региона просят не выезжать на лед вне оборудованных переправ из-за опасности образования трещин. Это связано с весенним потеплением.

Напомним, ранее «Комсомолка» делилась прогнозом погоды на эту неделю.

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