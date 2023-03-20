Лыжник из Удмуртии выиграл золотую медаль на чемпионате и первенстве России

Спортсмен выступал на лыжах Александра Поварницына. Фото: @minsport_ur
14 марта в Ханты-Мансийске стартовал чемпионат и первенство России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Удмуртии.
Нашу республику на соревнованиях представляет 2-кратный чемпион Паралимпийских игр и абсолютный чемпион мира 2022 года Владислав Лекомцев.
Фото: @minsport_ur
17 марта в Центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко были разыграны медали в биатлоне в индивидуальной гонке на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Выступая на лыжах Александра Поварницына, наш спортсмен Владислав Лекомцев занял первое место на дистанции. Соревнования продлятся до 24 марта.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Автосалон «Москвич» открылся на улице Карла Маркса в Ижевске
Репетиции Парада Победы начнутся 21 марта в Ижевске
Погода на неделю в Ижевске: +7 градусов и дожди