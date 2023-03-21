Два автомобиля столкнулись в Удмуртии 20 марта

Фото: пресс-служба МЧС Удмуртии

Вечером 20 марта на трассе Удмуртии столкнулись два автомобиля - «ГАЗель» и «Лада Веста». Об этом сообщает МЧС по Удмуртии.

Вызов на ДТП поступил в 20: 24. ДТП произошло в 1, 5 км от поста ГАИ по можгинскому тракту.

Спасатели вытащили двух водителей из машин и оказали первую помощь до приезда врачей.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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