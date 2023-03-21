Туман окутал Ижевск 20 марта

Ижевск в тумане. Фото: Полина Андрианова
20 марта в Ижевске было очень туманно и красиво. Жители города поделились с нами завораживающими фотографиями этого природного явления.
Туман в дневное время прекрасен. Фото: Анастасия Захарова
УдГУ в тумане. Фото: Алина Гужавина
Свято-Михайловский собор в тумане. Фото: Полина Андрианова
Многоэтажные дома в тумане выглядят загадочно. Фото: Алина Гужавина
Словно кадр из фильма. Фото: Полина Андрианова
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