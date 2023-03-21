23 кг бересты экспортировали из Удмуртии в Японию

Владельцу продукции выдали фитосанитарный сертификат Фото: Архив КП

В марте из Удмуртии в Японию экспортировали еще 5 кг бересты и 1,1 кг волокна липы. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Управление проверило продукцию и выдало владельцу фитосанитарный сертификат, разрешающий экспорт.

В ведомстве отметили, что с начала года из региона в Японию вывезли 23,3 кг бересты и 1,1 кг волокна липы.

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