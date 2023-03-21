Студент из Ижевска при заказе проститутки лишился 20 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело Фото: Амир Закиров

Попытавшись заказать проститутку в интернете, студент из Ижевска лишился более 20 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Молодой человек нашел в интернете сайт с предложением интимных услуг, выбрал анкету приглянувшейся ему девушки и позвонил по указанному номеру. На звонок никто не ответил, но на следующий день ему позвонил мужчина. Он представился менеджером сайта и предложил оформить заказ. Мошенник убедил студента отправить средства на определенный счет. Молодой человек перевел более 20 тысяч рублей, а мужчина продолжал требовать деньги. После этого студент понял, что столкнулся с мошенником и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество).

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Туман окутал Ижевск 20 марта

Лыжник из Удмуртии выиграл золотую медаль на чемпионате и первенстве России

Автосалон «Москвич» открылся на улице Карла Маркса в Ижевске