Студент из Ижевска при заказе проститутки лишился 20 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Фото: Амир Закиров
Попытавшись заказать проститутку в интернете, студент из Ижевска лишился более 20 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Молодой человек нашел в интернете сайт с предложением интимных услуг, выбрал анкету приглянувшейся ему девушки и позвонил по указанному номеру. На звонок никто не ответил, но на следующий день ему позвонил мужчина. Он представился менеджером сайта и предложил оформить заказ. Мошенник убедил студента отправить средства на определенный счет. Молодой человек перевел более 20 тысяч рублей, а мужчина продолжал требовать деньги. После этого студент понял, что столкнулся с мошенником и обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество).
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