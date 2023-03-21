52-летнюю жительницу Ижевска осудили за дискредитацию вооруженных сил России

Женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске за дискредитацию вооруженных сил России осудили 52-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба индустриального районного суда.

В декабре 2022 года она находилась на работе и во время консультации женщина назвала действия российской армии «преступными». В этот момент рядом с ней находились еще два человека.

Суд признал подсудимую виновной в совершении административного правонарушения и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

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