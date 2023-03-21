Двое мужчин пострадали в столкновении двух легковушек под Ижевском

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

20 марта, примерно в 20:25, на 12 км дороги «Ижевск-Малая Пурга» произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Напомним, 34-летний водитель «ГАЗа» при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Веста», под управлением 67-летнего мужчины.

В результате ДТП оба водителя госпитализированы с травмами. Полицейские отметили, что у водителя «Лады» имелись признаки алкогольного опьянения. По факту ДТП проводится расследование.

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