Администраторов регистратур в больницах Удмуртии будут учить общению с пациентами

Курс пройдут более 400 специалистов Фото: Мария Бакланова

На этой неделе в Удмуртии начнутся занятия на курсе по принципам человекоцентричности в здравоохранении. Обучение проведут для администраторов регистратур в больницах. Об этом в соцсетях сообщила вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.

На занятиях в очной форме медицинских работников будут обучать принципам работы в регистратуре, теории и практике деструктивного диалога и отработке выполнения стандартов общения.

Курс пройдут более 400 специалистов. Занятия будут проходить вне рабочего времени.

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