Модельера из Ижевска возглавил региональное отделение Союза дизайнеров России

Фото: @azhgihinoleg

21 марта Олега Ажгихина назначили и.о. председателя Союза дизайнеров России в Удмуртии. Об этом сам дизайнер сообщил ВКонтакте.

«В Союзе дизайнеров России я несколько лет, теперь я возглавил региональное отделение. Надеюсь, что событий и открытий добавится, что я оправдаю оказанное доверие и мероприятий, знакомящих с дизайном из Удмуртии станет больше», – отметил имиджмейкер.

Ажгихин является заслуженным деятелем искусств Удмуртии. Он возглавляет модельную школу «Ажиотаж», которую основали в 1994 году.

Напомним, ранее дизайнер побывал в студии радио «КП-Ижевск» и рассказал как меняются тренды, что нужно для того, чтобы сформировать свою модную базу, и где находится точка безвкусицы.

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