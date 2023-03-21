Более 650 тысяч рублей украли у инвалида из Удмуртии

Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы Фото: Ульяна Колмогорова

В Граховском районе по подозрению в краже с банковского счета задержали 37-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

У мужчины хранилась банковская карта 35-летнего брата-инвалида, на которую поступала пенсия. По версии следствия, в течение трех лет подозреваемый тратил эти деньги на покупку техники и погашение кредитов. Таким образом он украл более 652 тысяч рублей.

Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

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