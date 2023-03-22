Разрушенный под рельсами асфальт на улице Гагарина в Ижевске срежут 22 марта

Для обсуждения ремонта дороги созвали комиссию Фото: Амир Закиров

Сегодня, 22 марта, дорожники начнут ремонт разрушенного асфальта под рельсами на улице Гагарина в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Дефекты на этом участке обнаружили еще в декабре 2022 года. Из-за перенасыщенного влагой основания под трамвайными путями асфальт вздулся. Комиссия при министерстве транспорта и дорожного хозяйства занялась решением этого вопроса.

«Претензионная работа ведется, технология проведения ремонта на данном участке улицы Гагарина прорабатывается. Сейчас основная задача – это устранить дефекты полотна, чтобы трамвай ходил без помех и поломок. Мы договорились, что дорожная техника выйдет на объект и срежет верхний вспученный слой асфальтобетона», – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.

Пока что точных дат основательного ремонта участка нет, но министр обозначил, что подрядчик приступит к нему летом, «когда щебеночное основание под рельсами капитально высохнет».

В комиссии также отметили, что на проезжей части улицы нет ни выбоин, ни просадок. Все это благодаря комплексному ремонту, который прошел здесь в апреле 2022 года.

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