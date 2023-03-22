70 фигур динозавров появились в парке Кирова в Ижевске

Общая площадь парка составит 4,5 Га. Фото: Парки Ижевска @parkiizhevska

В ижевском парке Кирова появится тематическая площадка с 70 динозаврами. Об этом сообщает пресс-служба парков Ижевска.

«Динополис» – это парк, в котором гости парка Кирова смогут увидеть фигуры динозавров, выполненные максимально реалистично и в полный размер, а также узнать интересные факты о древних рептилиях», – поделились в сообществе.

Фигуры выполнены в полный рост. Фото: Парки Ижевска @parkiizhevska

Многие динозавры умеют двигать головой, телом и ногами, а также закрывать глаза. Посетители смогут прокатиться на фигурах верхом, а также узнать много нового в «Школе археологов» и других обучающих программах.

Общая площадь «Динополиса» составит 4,5 Га. Парк планируют открыть к летнему сезону.

Ну и ноготочки. Фото: Парки Ижевска @parkiizhevska

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