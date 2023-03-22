Виновника смертельного ДТП с двухлетним ребенком в Глазове заключили под стражу

Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы Фото: Сергей ГРАЧЕВ

27-летнего жителя Глазова заключили под стражу по обвинению в смертельном ДТП. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Напомним, 19 марта мужчина за рулем «Лады Приоры» сбил двухлетнего ребенка, которого мать перевозила на санках по нерегулируемому пешеходному переходу. Сразу же после этого он скрылся с места ДТП. Женщина вызвала скорую, но врачам не удалось спасти жизнь малыша – ребенок скончался в больнице.

Сейчас мужчине представили обвинение по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, если оно сопряжено с оставлением места его совершения). Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.

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