Вячеслав Девятов покидает должность руководителя «Молодой Гвардии»

Девятов продолжит участвовать в деятельности организации. Фото: @retanak

Руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Вячеслав Девятов уходит с должности по собственному желанию. Об этом он сообщил на странице ВКонтакте.

«Сейчас я полностью погружаюсь в депутатскую деятельность и другие многочисленные проекты. Эти направления требуют полной самоотдачи. Все они направлены на помощь жителям нашей республики», – пояснил чиновник.

Тем не менее Девятов продолжит числиться в рядах молодогвардейцев. 7 апреля пройдет конференция регионального отделения МГЕР, на которой выберут нового руководителя. Своим преемников депутат выбрал Артема Ивонина. Его кандидатуру уже согласовали в Центральном штабе МГЕР.

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