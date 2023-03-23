Шестилетний ребенок получил травмы в ДТП на Славянском шоссе в Ижевске

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

23 марта, в 7:53 напротив дома №58 на Славянском шоссе в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

33-летняя женщина за рулем «Лады Гранта» не справилась с управлением и врезалась в дорожный знак. После этого машина опрокинулась.

В результате ДТП шестилетний пассажир авто получил травмы. С места происшествия его госпитализировали в больницу.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

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