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НовостиОбщество23 марта 2023 7:51

Приговоренные к обязательным работам занимаются ямочным ремонтом на дорогах Можги

Глубокие выбоины на проезжей части они закладывают кирпичом
Софья Кель
Основательный ремонт дорог в Можге начнется летом

Основательный ремонт дорог в Можге начнется летом

Фото: Архив КП

Закладыванием глубоких ям на дорогах Можги занимаются осужденные к обязательным работам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Основательный ямочный ремонт в городе проведут только летом, когда наступят более благоприятные погодные условия. А пока местные власти не выбрали подрядчика, на ремонт дорог отправили осужденных. Ямы и выбоины они закладывают кирпичным боем.

Фото: @mozhgatoday

Фото: @mozhgatoday

На сегодняшний день дороги отремонтировали на улицах Южная и Ивана Быстрых.

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