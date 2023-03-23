Можно ли мочить манту, и есть ли альтернатива этой пробе на туберкулез?

Многие путают Манту с пробой Пирке Фото: Мария Бакланова

Знакомая всем с детства проба Манту всегда вызывала кучу вопросов как у детей, так и у их родителей. О том можно ли мочить реакцию и чесать ее, рассказали медики в беседе с RT.

По словам заслуженного врача России Игоря Степаняна, мочить манту никогда не запрещалось. Дело в том, что многие путают эту реакцию с пробой Пирке, которую отменили 50 лет назад.

«Когда делали пробу Пирке, то сначала на кожу наносили туберкулин, а затем царапали ее, поэтому мочить это место было нельзя. Проба Манту делается внутрикожно, и мочить ее можно. Однако если пробу расчесать, то это может повлиять на оценку результата. Расчесанная проба будет имитировать инфицированность туберкулезом», – сообщил медик.

В то же время многие родители отказываются от пробы Манту в пользу «Диаскинтест» из-за их схожести. Но на самом деле разница есть. С помощью пробы Манту медики определяют, контактировал ли человек с инфекцией туберкулеза и, если результат оказался положительным, пациента отправляют на «Диаскинтест». Поэтому нет смысла искать альтернативу манту и делать другие анализы. Врач сам назначит необходимые тесты, если у пациента выявят активную стадию болезни.

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