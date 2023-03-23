7 операций провели врачи ГКБ №6 в Ижевске для спасения мужчины с панкреонекрозом

Врачи боролись за его жизнь 2 месяца. Фото: Минздрав Удмуртии @minzdrav18

В течение двух месяцев врачи ГКБ №6 боролись за жизнь пациента с панкреонекрозом. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

40-летний мужчина поступил в больницу в тяжелейшем состоянии – у него болели живот и поясница. Позднее врачи определили, что критическое самочувствие больного спровоцировали желчнокаменная болезнь, обильная жирная пища и спиртное. Патология опасна разрушением поджелудочной железы, что может привести к смерти.

«После проведения комплексной интенсивной терапии и стабилизации состояния мужчина был прооперирован врачами хирургического отделения №1 по нашему авторскому методу. В процессе оперативного вмешательства хирурги устранили гнойные образования, что позволило избежать распространения гноя в брюшную полость», – рассказал заведующий отделением гнойной хирургии ГКБ №6 Борис Лекомцев.

Для восстановления здоровья мужчины потребовалось провести 7 операций. Сейчас врачи полностью удалили мертвые ткани с поджелудочной железы пациента. Мужчине предстоит пройти курс реабилитации.

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