Телефон контакт-центра Социального фонда Удмуртии поменяют

Прежний номер отключат Фото: Амир Закиров

27 марта в Удмуртии изменят телефон регионального отделения Социального фонда России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Теперь для консультации по социальным вопросам жителям Удмуртии нужно будет обращаться по номеру телефона: 8-800-200-13-16. График и тариф останутся прежними – звонки бесплатные, а консультациии специалистов доступны с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30 и в пятницу с 8:30 до 16:30.

Прежний номер 8-800-600-04-97 отключат.

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