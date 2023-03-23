В апреле в Удмуртии начнут работу два новых ФАПа

Строительство прошло в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Фото: Минздрав Удмуртии

В апреле 2023 года в деревнях Сизево и Старый Чультем Завьяловского района Удмуртии открываются два новых фельдшерско-акушерских пункта. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Строительство прошло в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Подрядчик справился в рекордные сроки – конструкции смонтировали всего за месяц. Оба ФАПа оснащены всем необходимым: смотровой, процедурно-прививочным кабинетом, местом для ожидания приема, а также санузлом и раздевалкой для персонала.

В Старом Чультеме проживают почти 600 человек, а в Сизево – 450. Новые ФАПы значительно упростят жизнь местных жителей – сейчас они вынуждены обращаться за медицинской помощью в соседнюю деревню Каменное. Новые ФАПы откроют двери для пациентов сразу после завершения процедуры лицензирования.

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