Мост через реку Вала в Удмуртии подтопило

Фото: МЧС Удмуртии @mchsUR
23 марта низководный мост через реку Вала в Вавожском районе подтопило. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
Угрозы подтопления населенных пунктов нет, но движение по дороге из деревни Новое Водзимонье в деревню Гуляево закрыли. Местным жителям рекомендуют воспользоваться объездным путем: село Вавож – село Ньюрдор-Котья – деревня Лыстем – село Какмож – деревня Нижний Юсь – Гуляевская ж/д площадка – деревня Гуляево. Дорога растянется на 37 км.
После того как лед на реке растает, на участке организуют лодочную переправу.
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