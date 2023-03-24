Погода в Ижевске 24 марта: переменная облачность и до +10 градусов

Прогноз для столицы Удмуртии на пятницу
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на пятницу.
Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 24 марта в столице республики ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди.
Лед наконец-то подтает – температура воздуха днем составит +8.. +10°С. Скорость юго-западного ветра достигнет 9-14 м/с.
Вечером столбик термометра опустится до +4°С. Ветер не изменит направления, но снизит скорость до 5 м/с.
Желаем вам отличного дня!
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