Представителем Удмуртии в Общественной палате России выбрали Сергея Буторина

Сергей Буторин впервые стал представителем в федеральной Общественной палате. Фото: vk.com/udmurt.palata

Сергей Буторин станет представителем Общественной палаты Удмуртии в составе Общественной палаты России 8-го состава, об этом сообщается на официальной странице организации ВКонтакте.

Тайное голосование состоялось на пленарном заседании Общественной палаты Удмуртии 23 марта и наибольшее количество голосов было отдано именно за кандидатуру Сергея Буторина, который является гендиректором «Парков Ижевска», а также председателем совета Фонда «Сообщество» по поддержке местных инициатив и членом общественного совета УФСИН России по Удмуртии. В республиканской Общественной палате Сергей Буторин состоит в комиссии, которая занимается безопасностью, взаимодействием с общественными советами, ОНК, а также развитием третьего сектора.

Александр Евсеев получил Почетную грамоту правительства Удмуртии. Фото: vk.com/udmurt.palata

В состав Общественной палаты России Сергей Буторин вошел впервые. Представителем Общественной палаты Удмуртии при Общественной палаты России 7-го состава был Александр Евсеев. За добросовестную работу и трудовые успехи ему вручили Почетную грамоту правительства Удмуртии.

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