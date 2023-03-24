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НовостиПроисшествия24 марта 2023 3:01

Насмерть сбившего трехлетнюю девочку водителя автогрейдера будут судить в Удмуртии

Трагедия произошла в январе 2023 года
Екатерина АРДАШЕВА
Трагедия произошла во время снегоуборочных работ

Трагедия произошла во время снегоуборочных работ

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

В Можгинском районе будут судить местного жителя, насмерть сбившего этой зимой ребенка 2019 года рождения автогрейдером. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Удмуртии.

Напомним, трагедия произошла 18 января в темное время суток.

Обвиняемый, по версии следствия, находился в этот день за рулем автогрейдера и работал в селе Большая Уча. Он занимался расчисткой проезжей части возле дома № 17 на улице Советской. Двигаясь задним ходом, мужчина наехал на девочку и сопровождающую ее мать. Ребенок погиб на месте от полученных травм, а мать получила закрытый перелом голени и попала в больницу.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя утверждено можгинским межрайонным прокурором. Уголовное дело направили в суд, где его рассмотрят по существу.

Судить мужчину будут по статье «нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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