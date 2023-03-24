Трамваи №2, 5, 10 и 12 не идут по улице Ленина в Ижевске

Движение организовали новым способом
Фото: Архив КП
С 09:40 в Ижевске по улице Ленина, на участке от Центра до улицы Орджоникидзе нет движения трамваев №2, 5, 10, 12. Как уточняет пресс-служба ИжГЭТ, транспорт не идет в направлении из Центра.
Движение организовано следующим образом:
2 маршрут: Буммаш - ул. Серова - ул. Кирова - ул. К.Маркса - Центр;
4 маршрут: Ул. Огнеупорная - Центр - ул. К.Маркса - ул. Кирова - ул. Серова - Буммаш.
С Буммаша трамваи следуют по своему маршруту.
10 маршрут: Сквер металлургов - ул. Кирова - ул. К.Маркса - Центр.
12 маршрут: Ул. Московская - ул. Магистральная - Центр.
О причинах задержки транспорта не сообщается.
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