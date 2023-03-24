Один человек погиб в столкновении трех легковушек на перекрестке улиц Удмуртская–Чугуевского в Ижевске

Спасатели проводили деблокировку. Фото: @udmurtiya18rus

В ночь на 24 марта в Ижевске на перекрестке улиц Удмуртская-Чугуевского произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Столкнулись «Кадиллак Эскалейд», «Хендай Солярис» и «Лада Гранта». В результате ДТП погиб водитель «Соляриса». Как сообщают очевидцы, в машине также находились еще два человека – пассажир с переднего сиденья смог выбраться самостоятельно, а девушку с заднего сиденья деблокировали спасатели. Пассажиры других авто также получили травмы различной степени тяжести.

Фото: @udmurtiya18rus

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека). Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Представителем Удмуртии в Общественной палате России выбрали Сергея Буторина

Насмерть сбившего трехлетнюю девочку водителя автогрейдера будут судить в Удмуртии

Собачье счастье: волонтеры помогли потерявшейся собаке вновь обрести дом