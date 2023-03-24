Еще один груз с гуманитарной помощью отправили из Удмуртии в зону СВО

Груз сформировали по заявкам от командиров. Фото: @a.brechalov

24 марта из Удмуртии в Украину отправили очередной груз с гуманитарной помощью для бойцов СВО. Об этом сообщает глава региона Александр Бречалов.

Военнослужащим отправили квадрокоптеры, тепловизоры и антидроновое ружье. Также бойцы получат автомобиль со встроенным медоборудованием, в том числе дефибриллятором, кислородным ингалятором, реанимационным набором и носилками. Помимо этого, в помощь мужчинам отправили бензопилы, оргтехнику и другие подручные материалы. Груз сформировали по заявкам от командиров.

Для поднятия настроения и боевого духа военнослужащим подготовили целую кипу газет, в которых напечатали письма для бойцов. Мужчины узнают новости из родных районов и прочитают слова поддержки. Волонтеры отметили, что бойцы из Удмуртии постоянно поддерживают обратную связь и благодарят Родину за помощь и мощный тыл, на который они всегда могут положиться.

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