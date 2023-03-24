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НовостиОбщество24 марта 2023 9:23

Порядка 30 млн рублей выделят на новое оборудование РДКБ в Ижевске

Это повысит качество медпомощи для детей
Софья Кель
Фото: Минздрав Удмуртии

Фото: Минздрав Удмуртии

В 2023 году в Республиканской детской клинической больнице появится новое медоборудование. Об этом сообщила зампредседателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

На эти цели из регионального бюджета выделят около 30 млн рублей. В больнице появится МРТ-совместимого наркозно-дыхательного аппарата, который может работать рядом со сканером без последствий для качества исследований. Также закупят универсальную систему ультразвуковой визуализации и аппарат для терапии оксидом азота. Пинчук отметила, что операционное оборудование также могут заменить на более современное.

«Все это позволит сделать медицинскую помощь для наших детей еще более эффективной и доступной», – сообщили зампредседателя правительства.

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