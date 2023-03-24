Нелегальное игорное заведение прикрыли полицейские в Воткинске

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Фото: МВД России

Четырех жителей Воткинска подозревают в организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

По версии следствия, в августе 2022 года 31-летний мужчина открыл подпольное казино на улице Ленина. Для работы в нем он нанял двух женщин и одного мужчину, которые за деньги открывали посетителям доступ к запрещенным азартным играм в интернете.

В феврале 2023 года полицейские задержали подозреваемых и закрыли подпольное казино. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр группой лиц по предварительному сговору). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства.

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