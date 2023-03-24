43-летнего жителя Удмуртии осудили за избиение семилетней дочери

Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за побои Фото: Амир Закиров

В Камбарском районе за избиение дочери осудили 43-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В марте 2022 года пьяный мужчина два раза ударил по щекам девочку 2015 года рождения. Уголовное дело по статье 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию) возбудили после прокурорской проверки. В ведомстве отметили, что раньше обвиняемого привлекали к административной ответственности за нанесение побоев.

Суд отправил мужчину в колонию общего режима на 2 года и 7 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

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