29-летнего наркозакладчика задержали на дороге в Удмуртии

Фото: МВД по Удмуртии

В Удмуртии на дороге Елабуга-Пермь спецподразделение «Гром» задержало 29-летнего наркозакладчика из Кезского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Автопатруль остановил машину и при осмотре обнаружил более 50 гр синтетических наркотиков. Также на заднем сидении находились электронные весы и материал для упаковки. Сверток с запрещенными веществами подозреваемый забрал в лесополосе в Завьяловском районе и собирался продать его содержимое через тайники в Кезском и Игринском районах.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Сейчас мужчина находится в изоляторе. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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