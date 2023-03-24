Эксперт рассказал о предстоящем половодье в Удмуртии

Эксперт также спрогнозировал уровень паводка. Фото: Дмитрий Адаховский @garda2017

Подходит к концу первый месяц весны и жители Удмуртии мечтают о том, что растает снег и все кругом расцветет. Старший преподаватель кафедры общей экологии УдГУ Дмитрий Адаховский поделился своим мнением.

Эксперт утверждает, что температура воздуха устойчиво перешла через 0°С уже 21 марта. Жителей Удмуртии можно поздравить – в регионе началась «климатологическая и фенологическая» весна. Адаховский отметил, что последние 63 года весна наступает все раньше, и этот год можно отнести к периоду очень ранних весен.

График: Дмитрий Адаховский @garda2017

Какой будет паводок?

Эксперт прогнозирует уровень паводка выше среднего, но некритично. Сейчас подъем воды развивается умеренно.

«Уровень по сравнению с зимней меженью подрос на 60 см. Поскольку подавляющее большинство очень ранних весен являются затяжными, то я так думаю, что резкого таяния и подъема воды ожидать не стоит», – заверил Дмитрий Адаховский.

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