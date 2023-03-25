32-летнего мужчину из Удмуртии осудили за подделку документа на машину

Ему грозит 2 месяца ограничения свободы. Фото: архив редакции
В Сарапуле осудили 32-летнего мужчину. Его признали виновным в подделке официальных документов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Выяснилось, что обвиняемый в период с августа по октябрь 2022 года отсканировал полис ОСАГО период страхования которого был с 17 августа 2021 по 16 августа 2022.
С помощью компьютера он изменил в документе все необходимые данные и распечатал его для дальнейшего использования.
Мужчина предъявил этот поддельный полис сотрудникам ГИБДД 19 октября 2022 года.
Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 месяца.
Приговор вступил в законную силу.
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