В Ижевске алиментщик скрывал свой автомобиль от судебных приставов

Транспорт эвакуировали в принудительном порядке. Фото: архив

В Ижевске судебные приставы арестовали машину должника по алиментам. Мужчина в тайне пытался ее продать. Об этом сообщает пресс-служба ФССП по Удмуртии.

Отец не выплачивал своему несовершеннолетнему сыну алименты. Сумма долга составила более 700 тысяч рублей.

Ему несколько раз напоминали об оплате задолженности по алиментам, но мужчина не выплатил деньги в установленный срок. Судебный пристав-исполнитель выяснил, что у должника в собственности есть машина, но найти ее не удавалось, так как он ее прятал.

Более того, гражданин говорил судебному приставу, что автомобиль он отправил в металлолом.

В ходе розыскных мероприятий машину все-таки удалось найти. Оказалось, что мужчина выставил ее на продажу в одной из групп в социальной сети.

Сотрудники ведомства решили представиться покупателями и договорились о встрече с владельцем автомобиля. В назначенном месте, судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста машины. Транспорт эвакуировали в принудительном порядке на специальную стоянку.

Мужчине объяснили, что если он не выплатит долг в течении 10 дней, то машину передадут на оценку, а затем на реализацию в Росимущество в счет погашения задолженности.

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