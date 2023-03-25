26-летняя жительница Ижевска чуть не стала жертвой мошенника

Девушке позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Фото: архив

В полицию Ижевска обратилась 26-летняя жительница города. Она рассказала, что ей звонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Мошенник пытался убедить девушку, что ей необходимо установить одно приложение удаленного доступа на телефон. Под различными предлогами, ему все-таки удалось уговорить потерпевшую на установку программы.

С помощью нее лже-сотрудник банка оформил от имени ижевчанки заявку на получение кредита. Его сумма составила 1 миллион 155 тысяч рублей.

Однако в ходе разговора девушка поняла, что ее собеседник - мошенник. Она сразу завершила разговор, после чего удалила установленное приложение и отменила заявку на кредит.

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